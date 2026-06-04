Татарстан и "ВК" обсудили на ПМЭФ вопросы стратегического партнерства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ООО "ВК" ("ВКонтакте") Владимир Кириенко на полях ПМЭФ обсудили вопросы стратегического партнерства, в частности, сотрудничество с крупными промпредприятиями в сфере облачных технологий, открытие в регионе IT-хаба компании, сообщила пресс-служба главы республики.

"(Глава Татарстана, раис республики - ред.) Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2026 встретился с генеральным директором ООО "ВК" ("ВКонтакте") Владимиром Кириенко. Раис республики отметил, что "ВК" - стратегический партнер республики. Уже второй год в Казани проводится VK Fest. Это очень популярное мероприятие среди молодежи, которое в прошлом году собрало более 20 тысяч зрителей", - говорится в сообщении.

По словам Минниханова, важно, что компания плотно взаимодействует и с промышленным сектором республики, ряд компаний интегрировали ее сервисы, например, облачные технологии для автоматизированного управления скважинами, кадровый электронный документоооборот.

Глава республики также подчеркнул важность открытия в Казани IT-хаба компании. По итогам последней встречи была проведена работа по оперативному импортозамещению государственной почтовой системы.

Кириенко рассказал, что "ВК" впервые в России сделала проект по переводу порталов на татарский язык. Сегодня у него около 100 тысяч уникальных пользователей.

Стороны обсудили возможность создания цифрового ID для контроля возраста пользователей арендных самокатов - подобный опыт есть в Москве.