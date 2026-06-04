"Россети" и МФТИ договорились о научно-техническом партнерстве

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов заключили соглашение о сотрудничестве для внедрения передовых научно-технических решений, сообщает пресс-служба энергетической компании.

Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме.

Планируется взаимодействие при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также в рамках создания и развития испытательной базы, экспериментальных и лабораторных центров. Предусмотрена возможность сотрудничества в сфере подготовки и повышения квалификации инженерных кадров, что является важной задачей современной энергетики.

"Подписанное сегодня соглашение нацелено на совместную работу по приоритетным направлениям – это системы накопления энергии, постоянный ток, робототехника, цифровое моделирование и искусственный интеллект. Сотрудничество с МФТИ откроет дополнительные возможности для внедрения в электросетевом комплексе России передовых решений и подготовки специалистов, которые будут развивать энергетику", – приводит пресс-служба слова Рюмина.

Ливанов отметил, что соглашение с ПАО "Россети" означает для МФТИ стратегический выход на рынок электроэнергетики вместе с крупным технологическим заказчиком.

"Мы объединяем фундаментальную науку и реальный сектор экономики, чтобы создавать конкурентоспособные российские решения и полностью суверенный технологический пакет. Совместно с "Россетями" мы создаем на базе МФТИ специализированный центр перспективной энергетики, где студенты и учёные будут работать над прикладными задачами – с выходом на опытные образцы, патентование и последующее встраивание в сетевой комплекс", — приводятся слова ректора вуза на сайте учебного учреждения.