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"Россети" и МФТИ договорились о научно-техническом партнерстве - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:44 04.06.2026
"Россети" и МФТИ договорились о научно-техническом партнерстве

"Россети" и МФТИ договорились о долгосрочном научно-техническом партнерстве

© Фото : Пресс-служба компании "Россети""Россети" и МФТИ договорились о научно-техническом партнерстве
Россети и МФТИ договорились о научно-техническом партнерстве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба компании "Россети"
"Россети" и МФТИ договорились о научно-техническом партнерстве
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин и ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов заключили соглашение о сотрудничестве для внедрения передовых научно-технических решений, сообщает пресс-служба энергетической компании.
Документ подписан на Петербургском международном экономическом форуме.
Планируется взаимодействие при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также в рамках создания и развития испытательной базы, экспериментальных и лабораторных центров. Предусмотрена возможность сотрудничества в сфере подготовки и повышения квалификации инженерных кадров, что является важной задачей современной энергетики.
"Подписанное сегодня соглашение нацелено на совместную работу по приоритетным направлениям – это системы накопления энергии, постоянный ток, робототехника, цифровое моделирование и искусственный интеллект. Сотрудничество с МФТИ откроет дополнительные возможности для внедрения в электросетевом комплексе России передовых решений и подготовки специалистов, которые будут развивать энергетику", – приводит пресс-служба слова Рюмина.
Ливанов отметил, что соглашение с ПАО "Россети" означает для МФТИ стратегический выход на рынок электроэнергетики вместе с крупным технологическим заказчиком.
"Мы объединяем фундаментальную науку и реальный сектор экономики, чтобы создавать конкурентоспособные российские решения и полностью суверенный технологический пакет. Совместно с "Россетями" мы создаем на базе МФТИ специализированный центр перспективной энергетики, где студенты и учёные будут работать над прикладными задачами – с выходом на опытные образцы, патентование и последующее встраивание в сетевой комплекс", — приводятся слова ректора вуза на сайте учебного учреждения.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
ПМЭФ-2026Московский физико-технический институтРоссети
 
 
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