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В МИД объяснили, зачем нужны средства сдерживания - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:03 04.06.2026 (обновлено: 13:07 04.06.2026)
В МИД объяснили, зачем нужны средства сдерживания

Панкин: пока в мире есть желающие доминировать, нужны средства сдерживания

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил о необходимости наличия средств сдерживания в условиях, когда некоторые считают себя лучше других и хотят доминировать.
  • По мнению замглавы внешнеполитического ведомства, исчезновение ядерного оружия не сделает мир безопаснее, так как появятся другие средства уничтожения.
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Пока в мире есть те, кто считает себя лучше других и хочет доминировать, необходимо наличие средств сдерживания, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Пока есть вот этот посыл доминировать, что я эксклюзивный, я исключительный, я знаю лучше всех, что надо, у меня лучше всех получается, мы должны иметь средства сдерживания, чтобы (их - ред.) остудить", - сказал он на сессии "Мировой беспорядок". Осталось ли место для дипломатии в современной системе международных отношений" в рамках ПМЭФ.
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Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, если из мира исчезнет ядерное оружие, он не станет безопаснее, поскольку что-то еще займет его место.
"При всей гуманистичности посылов, что мир без ядерного оружия будет безопасен, стабилен и процветающим - это нонсенс. Либо будут другие средства уничтожения, не массового в классическом смысле, но глобального уничтожения", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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