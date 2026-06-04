В МИД объяснили, зачем нужны средства сдерживания

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил о необходимости наличия средств сдерживания в условиях, когда некоторые считают себя лучше других и хотят доминировать.

По мнению замглавы внешнеполитического ведомства, исчезновение ядерного оружия не сделает мир безопаснее, так как появятся другие средства уничтожения.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Пока в мире есть те, кто считает себя лучше других и хочет доминировать, необходимо наличие средств сдерживания, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Пока есть вот этот посыл доминировать, что я эксклюзивный, я исключительный, я знаю лучше всех, что надо, у меня лучше всех получается, мы должны иметь средства сдерживания, чтобы (их - ред.) остудить", - сказал он на сессии "Мировой беспорядок". Осталось ли место для дипломатии в современной системе международных отношений" в рамках ПМЭФ.

Как отметил замглавы внешнеполитического ведомства, если из мира исчезнет ядерное оружие, он не станет безопаснее, поскольку что-то еще займет его место.

"При всей гуманистичности посылов, что мир без ядерного оружия будет безопасен, стабилен и процветающим - это нонсенс. Либо будут другие средства уничтожения, не массового в классическом смысле, но глобального уничтожения", - подчеркнул он.