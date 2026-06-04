Россия прагматично подходит к позиции Еревана по ЕАЭС, заявил Оверчук

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия прагматично подходит к позиции Еревана.
- По словам Алексея Оверчука, у Еревана есть экономические преимущества в союзе с Россией, и если Армения решит вступить в другой союз, то Россия не должна за это платить.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия прагматично подходит к позиции Еревана, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на полях ПМЭФ.
"И если вы решили, что вы идете в другой союз, почему мы должны за это платить?" - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.