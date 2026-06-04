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Россия прагматично подходит к позиции Еревана по ЕАЭС, заявил Оверчук - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:28 04.06.2026
Россия прагматично подходит к позиции Еревана по ЕАЭС, заявил Оверчук

Оверчук: Россия прагматично подходит к позиции Еревана по ЕАЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия прагматично подходит к позиции Еревана.
  • По словам Алексея Оверчука, у Еревана есть экономические преимущества в союзе с Россией, и если Армения решит вступить в другой союз, то Россия не должна за это платить.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия прагматично подходит к позиции Еревана, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук на полях ПМЭФ.
"Мы чисто прагматично подходим к этому: если вы (Ереван - ред.) находитесь в союзе с Россией, то у вас есть определенные экономические преимущества", - сказал Оверчук агентству.
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"И если вы решили, что вы идете в другой союз, почему мы должны за это платить?" - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияЕреванАлексей Оверчук
 
 
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