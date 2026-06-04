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Оверчук рассказал о возможных мерах против армянского импорта - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:18 04.06.2026
Оверчук рассказал о возможных мерах против армянского импорта

Оверчук: новые меры против армянского импорта зависят от потенциальной опасности

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук перед началом заседания правительства РФ
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук перед началом заседания правительства РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новые меры в отношении армянского импорта будут зависеть от наличия потенциальной опасности для потребителя в продукции.
  • По словам Алексея Оверчука, если опасность будет обнаружена, то меры будут приняты.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Новые возможные меры в отношении армянского импорта будут зависеть от того, обнаружат ли в продукции потенциальную опасность для потребителя или нет, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
“Если что-то найдут, то будут (принимать меры - ред.), не найдут, то не будут”, - сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияАлексей Оверчук
 
 
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