Оверчук рассказал о возможных мерах против армянского импорта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Новые возможные меры в отношении армянского импорта будут зависеть от того, обнаружат ли в продукции потенциальную опасность для потребителя или нет, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.