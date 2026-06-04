Оверчук рассказал о возможных мерах против армянского импорта

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новые меры в отношении армянского импорта будут зависеть от наличия потенциальной опасности для потребителя в продукции.
- По словам Алексея Оверчука, если опасность будет обнаружена, то меры будут приняты.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Новые возможные меры в отношении армянского импорта будут зависеть от того, обнаружат ли в продукции потенциальную опасность для потребителя или нет, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.
“Если что-то найдут, то будут (принимать меры - ред.), не найдут, то не будут”, - сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.