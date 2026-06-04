Краткий пересказ от РИА ИИ Россия не вводит ограничений для армянского импорта, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

Проверка новой продукции из Армении — это обычный процесс, связанный с новым урожаем, подчеркнул Оверчук.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Принятые Россией меры в отношении продукции из Армении - это нормальный процесс, нужно проверить новую продукцию, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

"Мы вообще не вводим никаких ограничений для армянского импорта. Идет обычная нормальная работа, связанная с тем, что сейчас новый урожай пошел, новая продукция пошла, естественно, что-то появляется в ходе работы", - сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.

"Это всегда возникает периодически. У нас идет обычная работа", - добавил Оверчук

По его словам, новый урожай проверяется в том числе на предмет угроз для потребителя.

"Мы должны защищать своих потребителей в России, пошел новый урожай, нужно посмотреть, что везут к нам - есть там какие-то вредители, болезни, что может создавать угрозу и для потребителя, и для нашего производства. Очевидно, что-то нашли", - отметил вице-премьер.