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Оверчук назвал меры по армянской продукции нормальными - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:11 04.06.2026 (обновлено: 09:29 04.06.2026)
Оверчук назвал меры по армянской продукции нормальными

Оверчук назвал ограничения в отношении армянской продукции нормальным процессом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не вводит ограничений для армянского импорта, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
  • Проверка новой продукции из Армении — это обычный процесс, связанный с новым урожаем, подчеркнул Оверчук.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Принятые Россией меры в отношении продукции из Армении - это нормальный процесс, нужно проверить новую продукцию, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
"Мы вообще не вводим никаких ограничений для армянского импорта. Идет обычная нормальная работа, связанная с тем, что сейчас новый урожай пошел, новая продукция пошла, естественно, что-то появляется в ходе работы", - сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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"Это всегда возникает периодически. У нас идет обычная работа", - добавил Оверчук.
По его словам, новый урожай проверяется в том числе на предмет угроз для потребителя.
"Мы должны защищать своих потребителей в России, пошел новый урожай, нужно посмотреть, что везут к нам - есть там какие-то вредители, болезни, что может создавать угрозу и для потребителя, и для нашего производства. Очевидно, что-то нашли", - отметил вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияАрменияАлексей Оверчук
 
 
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