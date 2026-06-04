Ереван может выбрать ЕС, но не за счет России, заявил Оверчук

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что Армения может выбрать сотрудничество с ЕС, если считает это более выгодным для себя.
- Оверчук подчеркнул, что такой выбор Еревана не должен осуществляться за счет России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Если Ереван считает, что в ЕС ему будет лучше, чем в ЕАЭС, он может сделать такой выбор, но не за наш счет, заявил РИА Новости на ПМЭФ заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
Собеседник агентства уточнил, что Ереван может сделать такой выбор, если захочет.
"Но не за наш счет", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.