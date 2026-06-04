Ереван может выбрать ЕС, но не за счет России, заявил Оверчук

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Если Ереван считает, что в ЕС ему будет лучше, чем в ЕАЭС, он может сделать такой выбор, но не за наш счет, заявил РИА Новости на ПМЭФ заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.