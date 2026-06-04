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Ереван может выбрать ЕС, но не за счет России, заявил Оверчук - РИА Новости, 04.06.2026
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09:08 04.06.2026
Ереван может выбрать ЕС, но не за счет России, заявил Оверчук

Оверчук: Армения может сделать выбор в пользу ЕС, но не за счет России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что Армения может выбрать сотрудничество с ЕС, если считает это более выгодным для себя.
  • Оверчук подчеркнул, что такой выбор Еревана не должен осуществляться за счет России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Если Ереван считает, что в ЕС ему будет лучше, чем в ЕАЭС, он может сделать такой выбор, но не за наш счет, заявил РИА Новости на ПМЭФ заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.
"Мы за то, что сами армяне считают для себя лучше… Если они считают, что им будет удобнее в Европейском Союзе и лучше в Европейском Союзе, они могут туда пойти, конечно", - сказал агентству Оверчук на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, пойдет ли Ереван на окончательный разрыв с ЕАЭС.
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Собеседник агентства уточнил, что Ереван может сделать такой выбор, если захочет.
"Но не за наш счет", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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