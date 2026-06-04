Журналистка из США заявила, что хотела бы взять интервью у Путина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская журналистка Кэндис Оуэнс выразила желание взять интервью у президента России Владимира Путина.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила на полях Петербургского международного экономического форума, что очень хотела бы взять интервью у президента РФ Владимира Путина.
"Такер (Карсон - ред.) брал интервью у Путина. Это то, что я бы очень хотела сделать, чтобы узнать больше", - сказала она в интервью ведущему телеканала RT Рику Санчесу на полях форума.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.