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Журналистка из США заявила, что их приучили считать Россию запретной темой - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:39 04.06.2026
Журналистка из США заявила, что их приучили считать Россию запретной темой

Журналистка Оуэнс: СМИ приучили американцев считать РФ запретной темой

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖурналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026
Журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила на ПМЭФ, что СМИ приучили американцев воспринимать Россию как запретную тему.
  • По словам Оуэнс, Москва оказалась прекрасным и безопасным городом.
  • Журналистка отметила, что в Москве много замечательного христианского наследия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила на ПМЭФ, что СМИ приучили американцев воспринимать Россию как запретную тему, хотя Москва, по ее словам, оказалась красивым и безопасным городом.
"Я полностью с вами согласна. Я всегда называю это наследием холодной войны: этому нет настоящего объяснения, но вам просто говорят, что Россия — это что-то запретное, место, куда нельзя ездить", — сказала Оуэнс в интервью RT, комментируя тезис о том, что американцев "запрограммировали" воспринимать Россию определенным образом.
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Американская журналистка Оуэнс посетила Москву и поделилась впечатлениями
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По словам журналистки, во время поездки она задавалась вопросом, почему гражданам США не говорят, что Москва — "прекрасный, красивый, безопасный город".
Оуэнс отметила, что как христианка особенно остро воспринимает такое отношение, поскольку в Москве, по ее словам, много "замечательного христианского наследия", которое важно увидеть лично.
"Я уже в том возрасте, когда мне нужен собственный опыт. Я не могу просто доверять СМИ", — добавила журналистка.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Вчера, 10:59
 
ПМЭФ-2026В миреРоссияМоскваСШАКэндис Оуэнс
 
 
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