Журналистка из США заявила, что их приучили считать Россию запретной темой

Краткий пересказ от РИА ИИ Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила на ПМЭФ, что СМИ приучили американцев воспринимать Россию как запретную тему.

По словам Оуэнс, Москва оказалась прекрасным и безопасным городом.

Журналистка отметила, что в Москве много замечательного христианского наследия.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила на ПМЭФ, что СМИ приучили американцев воспринимать Россию как запретную тему, хотя Москва, по ее словам, оказалась красивым и безопасным городом.

"Я полностью с вами согласна. Я всегда называю это наследием холодной войны: этому нет настоящего объяснения, но вам просто говорят, что Россия — это что-то запретное, место, куда нельзя ездить", — сказала Оуэнс в интервью RT, комментируя тезис о том, что американцев "запрограммировали" воспринимать Россию определенным образом.

По словам журналистки, во время поездки она задавалась вопросом, почему гражданам США не говорят, что Москва — "прекрасный, красивый, безопасный город".

Оуэнс отметила, что как христианка особенно остро воспринимает такое отношение, поскольку в Москве, по ее словам, много "замечательного христианского наследия", которое важно увидеть лично.

"Я уже в том возрасте, когда мне нужен собственный опыт. Я не могу просто доверять СМИ", — добавила журналистка.