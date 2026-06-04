Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила на ПМЭФ, что СМИ приучили американцев воспринимать Россию как запретную тему.
- По словам Оуэнс, Москва оказалась прекрасным и безопасным городом.
- Журналистка отметила, что в Москве много замечательного христианского наследия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила на ПМЭФ, что СМИ приучили американцев воспринимать Россию как запретную тему, хотя Москва, по ее словам, оказалась красивым и безопасным городом.
"Я полностью с вами согласна. Я всегда называю это наследием холодной войны: этому нет настоящего объяснения, но вам просто говорят, что Россия — это что-то запретное, место, куда нельзя ездить", — сказала Оуэнс в интервью RT, комментируя тезис о том, что американцев "запрограммировали" воспринимать Россию определенным образом.
Оуэнс отметила, что как христианка особенно остро воспринимает такое отношение, поскольку в Москве, по ее словам, много "замечательного христианского наследия", которое важно увидеть лично.
"Я уже в том возрасте, когда мне нужен собственный опыт. Я не могу просто доверять СМИ", — добавила журналистка.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.