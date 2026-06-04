Журналистка из США назвала выступление на панели ПМЭФ честью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что для нее большая честь выступать на сессии Петербургского международного экономического форума по теме семьи.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс в четверг заявила, что выступление на сессии Петербургского международного экономического форума по теме семьи является честью для нее.
"Я приехала сюда с моим мужем и детьми. Для меня большая честь присутствовать на таком важном мероприятии и обсуждать то, что для меня важнее всего, - семью", - сказала Оуэнс, выступая на сессии "Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.