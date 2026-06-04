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Журналистка из США назвала выступление на панели ПМЭФ честью - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:01 04.06.2026
Журналистка из США назвала выступление на панели ПМЭФ честью

Журналистка из США Оуэнс назвала выступление на панели ПМЭФ о семье честью

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖурналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026
Журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что для нее большая честь выступать на сессии Петербургского международного экономического форума по теме семьи.
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс в четверг заявила, что выступление на сессии Петербургского международного экономического форума по теме семьи является честью для нее.
"Я приехала сюда с моим мужем и детьми. Для меня большая честь присутствовать на таком важном мероприятии и обсуждать то, что для меня важнее всего, - семью", - сказала Оуэнс, выступая на сессии "Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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