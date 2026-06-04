Журналистка из США заявила на ПМЭФ, что хотела бы еще вернуться в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что во время визита в Россию чувствовала себя абсолютно безопасно.
- Она назвала Россию красивой страной и выразила желание посетить ее снова.
- Журналистка подверглась критике из-за поездки в Россию, но подчеркнула, что не строит жизнь на основе таких отзывов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс призналась журналистам на полях ПМЭФ-2026, что хотела бы побывать в России еще раз.
"Люди были очень обеспокоены моей безопасностью и думали, что могут произойти всякие ужасные вещи, но мы чувствовали себя в полной безопасности. Москва прекрасна и чиста. Я определенно хочу вернуться и провести больше времени в России", — сказала она после выступления на одной из сессий форума.
"Меня критиковали за поездку в Италию пару недель назад, сегодня критикуют за приезд в Россию, но я не строю свою жизнь на основе критики, которую пишут в СМИ, особенно когда она неправдива", — отметила журналистка.
Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.