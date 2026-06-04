Рейтинг@Mail.ru
Журналистка из США заявила на ПМЭФ, что хотела бы еще вернуться в Россию - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
10:59 04.06.2026 (обновлено: 12:51 04.06.2026)
Журналистка из США заявила на ПМЭФ, что хотела бы еще вернуться в Россию

Журналистка из США Оуэнс заявила на ПМЭФ, что хотела бы вернуться в РФ еще раз

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖурналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026
Журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что во время визита в Россию чувствовала себя абсолютно безопасно.
  • Она назвала Россию красивой страной и выразила желание посетить ее снова.
  • Журналистка подверглась критике из-за поездки в Россию, но подчеркнула, что не строит жизнь на основе таких отзывов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс призналась журналистам на полях ПМЭФ-2026, что хотела бы побывать в России еще раз.
"Люди были очень обеспокоены моей безопасностью и думали, что могут произойти всякие ужасные вещи, но мы чувствовали себя в полной безопасности. Москва прекрасна и чиста. Я определенно хочу вернуться и провести больше времени в России", — сказала она после выступления на одной из сессий форума.
Журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Журналистка из США назвала поездку на ПМЭФ прекрасным визитом
Вчера, 10:12
Оуэнс назвала Россию очень красивой, а также рассказала, что подверглась критике из-за своей поездки.
"Меня критиковали за поездку в Италию пару недель назад, сегодня критикуют за приезд в Россию, но я не строю свою жизнь на основе критики, которую пишут в СМИ, особенно когда она неправдива", — отметила журналистка.
Петербургский международный экономический форум проходит в этом году с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер мероприятия.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума 2026 на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
ПМЭФ-2026: стартовал международный экономический форум в Санкт-Петербурге
Вчера, 15:32
 
ПМЭФ-2026В миреМоскваРоссияКэндис Оуэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала