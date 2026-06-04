Журналистка из США назвала поездку на ПМЭФ прекрасным визитом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская журналистка Кэндис Оуэнс назвала свою поездку в Россию на Петербургский международный экономический форум прекрасным визитом.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс в четверг описала свою поездку в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) как прекрасный визит, который ей очень понравился.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.