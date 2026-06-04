Журналистка из США высоко оценила меры в России по поддержке семьи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская журналистка Кэндис Оуэнс высоко оценила меры властей России по поддержке многодетных семей.
- Кэндис Оуэнс выступала на сессии «Большая семья — большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров» в рамках Петербургского международного экономического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высоко оценила меры властей России по поддержке многодетных семей.
"Мне приятно слышать о мерах, внедряемых в России для поддержки многодетных семей. Я уверена, что любая страна, которая поддерживает такую модель, будь то на Западе или на Востоке, сможет построить более плодотворное и продуктивное общество", - сказала Оуэнс, выступая на сессии "Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.