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Журналистка из США высоко оценила меры в России по поддержке семьи - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:05 04.06.2026
Журналистка из США высоко оценила меры в России по поддержке семьи

Журналистка из США Оуэнс высоко оценила меры в РФ по поддержке больших семей

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЖурналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026
Журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская журналистка Кэндис Оуэнс высоко оценила меры властей России по поддержке многодетных семей.
  • Кэндис Оуэнс выступала на сессии «Большая семья — большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров» в рамках Петербургского международного экономического форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высоко оценила меры властей России по поддержке многодетных семей.
"Мне приятно слышать о мерах, внедряемых в России для поддержки многодетных семей. Я уверена, что любая страна, которая поддерживает такую модель, будь то на Западе или на Востоке, сможет построить более плодотворное и продуктивное общество", - сказала Оуэнс, выступая на сессии "Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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