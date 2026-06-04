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Журналистка Оуэнс назвала Татьяну Ким примером успешной предпринимательницы - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:02 04.06.2026
Журналистка Оуэнс назвала Татьяну Ким примером успешной предпринимательницы

Оуэнс назвала Татьяну Ким примером успешной предпринимательницы из РФ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор Wildberries Татьяна Ким
Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Генеральный директор Wildberries Татьяна Ким. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская журналистка Кэндис Оуэнс назвала основательницу Wildberries Татьяну Ким примером успешной российской предпринимательницы.
  • По словам Оуэнс, о Татьяне Ким почти не знают на Западе, хотя она — самостоятельная и самая богатая женщина-предпринимательница в России.
  • Кэндис Оуэнс высказала свое мнение в ходе сессии ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс назвала основательницу Wildberries Татьяну Ким примером успешной российской предпринимательницы, о которой почти не знают на Западе.
"Мы обычно слышим про Тейлор Свифт, Опру. Люди часто говорят, что это, должно быть, самые успешные женщины. И это интересно, потому что, возможно, это единственная страна в мире, где вы можете знать ответ на вопрос, кто самая богатая женщина-предпринимательница, самостоятельно добившаяся успеха, потому что на самом деле это российская женщина - Татьяна Ким, создавшая Wildberries", — сказала Оуэнс в ходе сессии ПМЭФ.
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По ее словам, в США имя российской предпринимательницы практически неизвестно.
"Но никто бы этого не знал. Никто не знает этого ответа, конечно, меньше всего в Соединенных Штатах Америки", — добавила журналистка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026СШАКэндис ОуэнсТатьяна Ким (Бакальчук)Вайлдберриз (Wildberries)
 
 
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