Журналистка Оуэнс назвала Татьяну Ким примером успешной предпринимательницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс назвала основательницу Wildberries Татьяну Ким примером успешной российской предпринимательницы, о которой почти не знают на Западе.

"Но никто бы этого не знал. Никто не знает этого ответа, конечно, меньше всего в Соединенных Штатах Америки", — добавила журналистка.