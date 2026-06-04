Журналистка Оуэнс назвала Татьяну Ким примером успешной предпринимательницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская журналистка Кэндис Оуэнс назвала основательницу Wildberries Татьяну Ким примером успешной российской предпринимательницы.
- По словам Оуэнс, о Татьяне Ким почти не знают на Западе, хотя она — самостоятельная и самая богатая женщина-предпринимательница в России.
- Кэндис Оуэнс высказала свое мнение в ходе сессии ПМЭФ, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс назвала основательницу Wildberries Татьяну Ким примером успешной российской предпринимательницы, о которой почти не знают на Западе.
"Мы обычно слышим про Тейлор Свифт, Опру. Люди часто говорят, что это, должно быть, самые успешные женщины. И это интересно, потому что, возможно, это единственная страна в мире, где вы можете знать ответ на вопрос, кто самая богатая женщина-предпринимательница, самостоятельно добившаяся успеха, потому что на самом деле это российская женщина - Татьяна Ким, создавшая Wildberries", — сказала Оуэнс в ходе сессии ПМЭФ.
По ее словам, в США имя российской предпринимательницы практически неизвестно.
"Но никто бы этого не знал. Никто не знает этого ответа, конечно, меньше всего в Соединенных Штатах Америки", — добавила журналистка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.