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Глава АТОР рассказала, какой отдых предпочитают работающие россияне - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:37 04.06.2026 (обновлено: 09:06 04.06.2026)
Глава АТОР рассказала, какой отдых предпочитают работающие россияне

Глава АТОР Ломидзе: работающие россияне полюбили отдых в глуши, но с интернетом

© РИА НовостиИсполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава АТОР Майя Ломидзе рассказала, что работающие россияне в возрасте от 25 до 45 лет хотят отправляться на отдых в тихие места.
  • Туристам важно, чтобы в таких местах был стабильно работающий интернет.
  • Раньше такие путешественники уезжали на Мальдивы и отключали телефоны, а теперь предпочитают иметь возможность связи 24 часа в сутки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Работающие россияне в возрасте от 25 до 45 лет хотят отправляться на отдых в тихие места, но со стабильно работающим интернетом, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2026.
Отвечая на вопрос, есть ли спрос у туристов на "глухомань без интернета и связи", она отметила, что запрос на такие туры не может быть массовым.
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"Покоя хочется, тишины хочется, но с нормально работающим Wi-Fi. Целевая аудитория с такими запросами – это туристы в возрасте от 25 до 45 лет, люди работающие, обеспеченные", - пояснила она.
Она подчеркнула, что раньше такие путешественники уезжали на Мальдивы и отключали телефоны. Теперь же туристам важно, чтобы связь работала 24 часа в сутки. "Я сам выключу телефон, если не захочу, чтобы меня нашли - вот такая история имеет место быть", - пояснила Ломидзе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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