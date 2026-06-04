Глава АТОР рассказала, какой отдых предпочитают работающие россияне

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава АТОР Майя Ломидзе рассказала, что работающие россияне в возрасте от 25 до 45 лет хотят отправляться на отдых в тихие места.

Туристам важно, чтобы в таких местах был стабильно работающий интернет.

Раньше такие путешественники уезжали на Мальдивы и отключали телефоны, а теперь предпочитают иметь возможность связи 24 часа в сутки.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Работающие россияне в возрасте от 25 до 45 лет хотят отправляться на отдых в тихие места, но со стабильно работающим интернетом, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2026.

Отвечая на вопрос, есть ли спрос у туристов на "глухомань без интернета и связи", она отметила, что запрос на такие туры не может быть массовым.

"Покоя хочется, тишины хочется, но с нормально работающим Wi-Fi. Целевая аудитория с такими запросами – это туристы в возрасте от 25 до 45 лет, люди работающие, обеспеченные", - пояснила она.

Она подчеркнула, что раньше такие путешественники уезжали на Мальдивы и отключали телефоны. Теперь же туристам важно, чтобы связь работала 24 часа в сутки. "Я сам выключу телефон, если не захочу, чтобы меня нашли - вот такая история имеет место быть", - пояснила Ломидзе