Глава АТОР рассказала, какой отдых предпочитают работающие россияне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава АТОР Майя Ломидзе рассказала, что работающие россияне в возрасте от 25 до 45 лет хотят отправляться на отдых в тихие места.
- Туристам важно, чтобы в таких местах был стабильно работающий интернет.
- Раньше такие путешественники уезжали на Мальдивы и отключали телефоны, а теперь предпочитают иметь возможность связи 24 часа в сутки.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Работающие россияне в возрасте от 25 до 45 лет хотят отправляться на отдых в тихие места, но со стабильно работающим интернетом, рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2026.
Отвечая на вопрос, есть ли спрос у туристов на "глухомань без интернета и связи", она отметила, что запрос на такие туры не может быть массовым.
"Покоя хочется, тишины хочется, но с нормально работающим Wi-Fi. Целевая аудитория с такими запросами – это туристы в возрасте от 25 до 45 лет, люди работающие, обеспеченные", - пояснила она.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.