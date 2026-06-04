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России нужно активнее играть на площадках других стран, заявил Орешкин - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:08 04.06.2026 (обновлено: 10:31 04.06.2026)
России нужно активнее играть на площадках других стран, заявил Орешкин

Орешкин: России нужно активнее играть на площадках других стран

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин на ПМЭФ-2026
Максим Орешкин на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Максим Орешкин на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что России нужно более активно играть на площадках других стран.
  • Орешкин сравнил стратегию страны со стратегией при игре в футбол и отметил, что Россия постепенно переходит от оборонительной модели к более сбалансированной игре, которая должна все больше сдвигаться в атакующую сторону.
  • В качестве примера «агрессивной атакующей игры» Орешкин привел международные переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Танзании.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. России нужно более активно играть на площадках других стран, как при атакующей игре, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.
Орешкин, который является футбольным болельщиком, сравнил стратегию страны со стратегией при игре в футбол.
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По его словам, от оборонительной модели, которая была в 2022-2023 годах, Россия постепенно переходит к более сбалансированной игре. "Баланс между обороной и атакой должен быть и должен сдвигаться все больше в атакующую сторону... Нужно уже еще более активно играть на своей внутренней площадке, более того, нужно играть на площадке других стран", - сказал Орешкин на сессии ПМЭФ.
Например, у президента РФ Владимира Путина были международные переговоры с президентом Танзании, напомнил он.
"Танзания, 70 миллионов человек уже практически - это ворота в Восточную Африку, динамично развивающийся регион, возможности для переноса наших технологических решений, российских цифровых платформ на рынки третьих стран. Это есть уже агрессивная атакующая игра, а не исключительно оборонительная. Поэтому согласен полностью, что баланс между обороной и атакой должен быть и должен все больше и больше сдвигаться в атакующую сторону", - пояснил Орешкин.
Оборонительная модель в футболе - это тактический подход, при котором команда ставит во главу угла надежность собственных ворот. Атакующая модель же в игре - это стратегия, ориентированная на владение мячом, создание максимального давления на чужой половине поля и организацию позиционных или быстрых атак.
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ПМЭФ-2026РоссияТанзанияМаксим ОрешкинВладимир Путин
 
 
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