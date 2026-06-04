Орешкин призвал отойти от оборонительной модели в отношениях с Западом

"Надо отходить от исключительно оборонительной модели. На самом деле, по большому счету, мы уже от этого отошли. Надо отходить все больше и больше. Главный еще момент, надо не ждать, что что-то вернется старое", - ответил он на вопрос, не пора ли изменить парадигму ответов на санкции западных стран, уходя от реактивной модели в пользу опережающей.