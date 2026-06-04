Краткий пересказ от РИА ИИ
- Максим Орешкин заявил, что России необходимо отходить от оборонительной модели в отношениях с западными странами.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 5 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. России надо отходить от оборонительной модели в отношениях с западными странами, старый мир не вернется, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Надо отходить от исключительно оборонительной модели. На самом деле, по большому счету, мы уже от этого отошли. Надо отходить все больше и больше. Главный еще момент, надо не ждать, что что-то вернется старое", - ответил он на вопрос, не пора ли изменить парадигму ответов на санкции западных стран, уходя от реактивной модели в пользу опережающей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 5 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Россию невозможно сокрушить санкциями, заявил Орешкин
23 ноября 2025, 14:35