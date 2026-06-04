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Орешкин призвал отойти от оборонительной модели в отношениях с Западом - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:48 04.06.2026 (обновлено: 10:24 04.06.2026)
Орешкин призвал отойти от оборонительной модели в отношениях с Западом

Орешкин призвал отказаться от оборонительной модели в отношениях с Западом

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМаксим Орешкин и Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
Максим Орешкин и Антон Силуанов на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Максим Орешкин и Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Максим Орешкин заявил, что России необходимо отходить от оборонительной модели в отношениях с западными странами.
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 5 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. России надо отходить от оборонительной модели в отношениях с западными странами, старый мир не вернется, заявил заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Надо отходить от исключительно оборонительной модели. На самом деле, по большому счету, мы уже от этого отошли. Надо отходить все больше и больше. Главный еще момент, надо не ждать, что что-то вернется старое", - ответил он на вопрос, не пора ли изменить парадигму ответов на санкции западных стран, уходя от реактивной модели в пользу опережающей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 5 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Максим Орешкин - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Россию невозможно сокрушить санкциями, заявил Орешкин
23 ноября 2025, 14:35
 
ПМЭФ-2026РоссияМаксим Орешкин
 
 
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