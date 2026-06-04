Западные экономики находятся в лихорадке, заявил Орешкин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил на ПМЭФ, что западные экономики находятся в лихорадке, и это сказывается на России.
- Орешкин подчеркнул необходимость использования открывающихся возможностей и реализации реформ в стране.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 5 июня.
С-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Западные экономики находятся в лихорадке, на России это тоже сказывается, но стране надо пользоваться открывающимися возможностями, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Надо смотреть более оптимистично вперед, и говорить больше о возможностях, и том, как ими пользоваться. Да, действительно, западная часть экономики в такой находится тряске, в лихорадке, можно сказать. Эта лихорадка на нас тоже частично переносится, переносится на весь мир. Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке, это тоже лихорадит весь мир. Понятно, что нас это конечно же касается", - заявил Орешкин.
"Но опять же, экономика Китая продолжает расти, экономика Индии тоже показывает (рост - ред.), африканские страны активный рост демонстрируют. Надо пользоваться этими возможностями. Плюс, конечно, надо заниматься тем, что происходит у нас в стране. Надо реализовывать реформы, структурные изменения", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 5 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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22 ноября 2025, 14:33