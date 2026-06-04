Западные экономики находятся в лихорадке, заявил Орешкин

С-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Западные экономики находятся в лихорадке, на России это тоже сказывается, но стране надо пользоваться открывающимися возможностями, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).