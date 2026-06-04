УВКПЧ ООН подтвердило гибель 21 мирного жителя после ударов по Старобельску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Управление Верховного комиссара ООН по правам человека верифицировало гибель 21 мирного жителя после ударов ВСУ по колледжу в Старобельске.
ЖЕНЕВА, 4 июн – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило РИА Новости, что верифицировало гибель 21 мирного жителя после ударов ВСУ по коллежу в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
"Что касается нападения в Старобельске, наша команда верифицировала, что погиб 21 мирный житель", - сообщила официальный представитель управления Шабия Манту на запрос агентства.
Ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк после ударов по Старобельску призвал призвал к оперативному и независимому расследованию после ударов украинских ВС в Старобельске.