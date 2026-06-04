Замглавы минфина ОАЭ рассказал об отношениях страны с Россипй

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россию и Эмираты связывают особые экономические отношения, заявил заместитель министра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури.
- Особые экономические отношения между странами проявляются во взаимных контактах между руководством, регулярном диалоге и двусторонних встречах, отметил он на полях ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Заместитель министра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури заявил РИА Новости, что Россию и Эмираты связывают особые экономические отношения.
"Это отражается во взаимных контактах между руководством двух стран, регулярном диалоге и двусторонних встречах", - сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.