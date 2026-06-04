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Замглавы минфина ОАЭ рассказал об отношениях страны с Россипй - РИА Новости, 04.06.2026
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00:55 04.06.2026
Замглавы минфина ОАЭ рассказал об отношениях страны с Россипй

Замминистра финансов аль-Хури: РФ и ОАЭ связывают особые экономические отношения

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ
Флаг ОАЭ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россию и Эмираты связывают особые экономические отношения, заявил заместитель министра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури.
  • Особые экономические отношения между странами проявляются во взаимных контактах между руководством, регулярном диалоге и двусторонних встречах, отметил он на полях ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Заместитель министра финансов ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури заявил РИА Новости, что Россию и Эмираты связывают особые экономические отношения.
"Это отражается во взаимных контактах между руководством двух стран, регулярном диалоге и двусторонних встречах", - сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
ПМЭФ-2026. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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