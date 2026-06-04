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НОВИКОМ и авиакомпания "Россия" на ПМЭФ договорились о партнерстве - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
23:19 04.06.2026
НОВИКОМ и авиакомпания "Россия" на ПМЭФ договорились о партнерстве

НОВИКОМ и авиакомпания "Россия" на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : АО АКБ "НОВИКОМБАНК"Стенд НОВИКОМ на ПМЭФ-2026
Стенд НОВИКОМ на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Стенд НОВИКОМ на ПМЭФ-2026
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) и авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Документ предусматривает развитие долгосрочного партнерства и комплексное банковское обслуживание авиакомпании. Для этого НОВИКОМ обеспечит перевозчика современными финансовыми решениями, направленными на повышение эффективности операционной деятельности и реализацию перспективных проектов.
"На протяжении многих лет НОВИКОМ является надежным финансовым партнером предприятий российской транспортной отрасли. Сотрудничество с авиакомпанией "Россия" – логичный шаг, который продолжает эту работу и отражает новую стратегию банка, предусматривающую расширение взаимодействия с компаниями различных отраслей экономики. Мы готовы предложить авиаперевозчику широкий спектр финансовых инструментов для решения текущих и стратегических задач, реализации инвестиционных проектов и дальнейшего развития бизнеса", — отметила председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.
В рамках соглашения НОВИКОМ будет содействовать привлечению финансирования для проектов авиакомпании, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки. Банк также предоставит гарантийные инструменты для участия в конкурсных процедурах и исполнения контрактных обязательств, а также предложит решения по управлению ликвидностью и размещению временно свободных денежных средств.
Стороны намерены последовательно развивать сотрудничество и расширять перечень совместных проектов в соответствии с потребностями бизнеса и актуальными задачами отрасли.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2026Экономика
 
 
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