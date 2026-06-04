НОВИКОМ и авиакомпания "Россия" на ПМЭФ договорились о партнерстве

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) и авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.

Документ предусматривает развитие долгосрочного партнерства и комплексное банковское обслуживание авиакомпании. Для этого НОВИКОМ обеспечит перевозчика современными финансовыми решениями, направленными на повышение эффективности операционной деятельности и реализацию перспективных проектов.

"На протяжении многих лет НОВИКОМ является надежным финансовым партнером предприятий российской транспортной отрасли. Сотрудничество с авиакомпанией "Россия" – логичный шаг, который продолжает эту работу и отражает новую стратегию банка, предусматривающую расширение взаимодействия с компаниями различных отраслей экономики. Мы готовы предложить авиаперевозчику широкий спектр финансовых инструментов для решения текущих и стратегических задач, реализации инвестиционных проектов и дальнейшего развития бизнеса", — отметила председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева.

В рамках соглашения НОВИКОМ будет содействовать привлечению финансирования для проектов авиакомпании, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки. Банк также предоставит гарантийные инструменты для участия в конкурсных процедурах и исполнения контрактных обязательств, а также предложит решения по управлению ликвидностью и размещению временно свободных денежных средств.

Стороны намерены последовательно развивать сотрудничество и расширять перечень совместных проектов в соответствии с потребностями бизнеса и актуальными задачами отрасли.