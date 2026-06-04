НОВИКОМ поддержит развитие промышленного потенциала Ростовской области

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) и правительство Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие промышленного потенциала региона, поддержку предпринимательства и реализацию инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба банка.

Юрий Слюсарь. Документ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали председатель правления банка Елена Георгиева и губернатор Ростовской области

Соглашение предусматривает расширение взаимодействия по ключевым направлениям социально-экономического развития региона. В центре внимания – поддержка предприятий реального сектора экономики, повышение доступности финансовых инструментов для бизнеса, развитие механизмов привлечения инвестиций и внедрение современных банковских технологий.

"Сотрудничество с банком, который системно оказывает поддержку промышленности, безусловно, пойдет на пользу региону. Мы утвердили план совместных действий по развитию предпринимательства, в частности по увеличению объемов поддержки малых предприятий, что соответствует задачам нацпроекта", — сказал Слюсарь, его слова приводятся на сайте областного правительства.

Особое внимание стороны уделят расширению программ поддержки малого и среднего предпринимательства, развитию цифровых финансовых сервисов и использованию инструментов государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов.

"Соглашение позволит более рационально и планомерно подходить к реализации приоритетных для региона проектов и выведет наше взаимодействие на новый уровень для дальнейшего укрепления региона", — отметила Георгиева.

Отделение банка в Ростове-на-Дону было открыто в 2011 году. Сегодня НОВИКОМ сотрудничает с крупнейшими промышленными предприятиями региона, предоставляет комплексные финансовые решения для бизнеса и активно использует механизмы государственной поддержки совместно с Гарантийным фондом Ростовской области и Региональным фондом развития промышленности.

Подписание соглашения стало очередным шагом в развитии партнерства между НОВИКОМом и Ростовской областью, направленного на создание благоприятных условий для бизнеса, привлечение инвестиций и реализацию проектов, способствующих устойчивому развитию региона, отметили в пресс-службе.