Рейтинг@Mail.ru
НОВИКОМ поддержит развитие промышленного потенциала Ростовской области - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
23:16 04.06.2026 (обновлено: 23:18 04.06.2026)
НОВИКОМ поддержит развитие промышленного потенциала Ростовской области

НОВИКОМ и правительство Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : АО АКБ "НОВИКОМБАНК"Стенд НОВИКОМ на ПМЭФ-2026
Стенд НОВИКОМ на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : АО АКБ "НОВИКОМБАНК"
Стенд НОВИКОМ на ПМЭФ-2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Банк НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) и правительство Ростовской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие промышленного потенциала региона, поддержку предпринимательства и реализацию инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба банка.
Документ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали председатель правления банка Елена Георгиева и губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Соглашение предусматривает расширение взаимодействия по ключевым направлениям социально-экономического развития региона. В центре внимания – поддержка предприятий реального сектора экономики, повышение доступности финансовых инструментов для бизнеса, развитие механизмов привлечения инвестиций и внедрение современных банковских технологий.
"Сотрудничество с банком, который системно оказывает поддержку промышленности, безусловно, пойдет на пользу региону. Мы утвердили план совместных действий по развитию предпринимательства, в частности по увеличению объемов поддержки малых предприятий, что соответствует задачам нацпроекта", — сказал Слюсарь, его слова приводятся на сайте областного правительства.
Особое внимание стороны уделят расширению программ поддержки малого и среднего предпринимательства, развитию цифровых финансовых сервисов и использованию инструментов государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов.
"Соглашение позволит более рационально и планомерно подходить к реализации приоритетных для региона проектов и выведет наше взаимодействие на новый уровень для дальнейшего укрепления региона", — отметила Георгиева.
Отделение банка в Ростове-на-Дону было открыто в 2011 году. Сегодня НОВИКОМ сотрудничает с крупнейшими промышленными предприятиями региона, предоставляет комплексные финансовые решения для бизнеса и активно использует механизмы государственной поддержки совместно с Гарантийным фондом Ростовской области и Региональным фондом развития промышленности.
Подписание соглашения стало очередным шагом в развитии партнерства между НОВИКОМом и Ростовской областью, направленного на создание благоприятных условий для бизнеса, привлечение инвестиций и реализацию проектов, способствующих устойчивому развитию региона, отметили в пресс-службе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2026Ростовская областьПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала