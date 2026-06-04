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В НХЛ высказались об участии России в Кубке мира-2028 - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:44 04.06.2026 (обновлено: 15:54 04.06.2026)
В НХЛ высказались об участии России в Кубке мира-2028

В НХЛ заявили, что решение об участии сборной России в КМ-2028 еще не принято

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоман Ротенберг на матче "Россия 25"
Роман Ротенберг на матче Россия 25 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальная хоккейная лига (НХЛ) пока не приняла решения об участии сборной России в Кубке мира 2028 года.
  • Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов ожидает допуска российской сборной до Кубка мира — 2028.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил РИА Новости, что лига еще не приняла решение о возможном участии сборной России в Кубке мира 2028 года.
В четверг главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов в кулуарах Петербургского экономического форума заявил РИА Новости, что ожидает допуска российской сборной до Кубка мира - 2028. Ранее Дэйли в ходе пресс-конференции перед стартом финальной серии Кубка Стэнли заявил, что не ожидает бойкота от шведов, финнов и чехов в случае допуска сборной России на международные турниры, в том числе Кубка мира - 2028.
"На данный момент решение (об участии России в Кубке мира - 2028) еще не принято", - сказал Дэйли.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В воскресенье президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
Хоккеисты сборной Финляндии - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
В Финляндии опровергли информацию о бойкоте КМ в случае допуска России
17 марта, 13:01
 
ХоккейСпортРоссияБелоруссияУкраинаБилл ДэйлиИгорь ЛарионовЛюк ТардифМеждународная федерация хоккея (IIHF)Чемпионат мира по хоккею
 
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