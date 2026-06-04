В НХЛ высказались об участии России в Кубке мира-2028

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил РИА Новости, что лига еще не приняла решение о возможном участии сборной России в Кубке мира 2028 года.