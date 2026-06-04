В НХЛ высказались об участии России в Кубке мира-2028

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальная хоккейная лига (НХЛ) пока не приняла решения об участии сборной России в Кубке мира 2028 года.
- Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов ожидает допуска российской сборной до Кубка мира — 2028.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости, Андрей Сенченко. Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил РИА Новости, что лига еще не приняла решение о возможном участии сборной России в Кубке мира 2028 года.
В четверг главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов в кулуарах Петербургского экономического форума заявил РИА Новости, что ожидает допуска российской сборной до Кубка мира - 2028. Ранее Дэйли в ходе пресс-конференции перед стартом финальной серии Кубка Стэнли заявил, что не ожидает бойкота от шведов, финнов и чехов в случае допуска сборной России на международные турниры, в том числе Кубка мира - 2028.
"На данный момент решение (об участии России в Кубке мира - 2028) еще не принято", - сказал Дэйли.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В воскресенье президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.