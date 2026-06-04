Генсек ОПЕК заявил о замедлении роста спроса на нефть

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил о незначительном замедлении роста спроса на нефть на фоне ближневосточного конфликта.
- Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. ОПЕК наблюдает замедление роста спроса на нефть на фоне ближневосточного конфликта, однако оно незначительное, заявил генсек организации Хайсам аль-Гайс на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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"Сейчас у нас на Ближнем Востоке проблема, в Ормузском проливе... Да, мы наблюдаем некоторое замедление роста спроса на нефть по сравнению с нашим прогнозом последних двух месяцев, но не существенное снижение," - сказал аль-Гайс на сессии "Глобальные энергосистемы: как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы и риски".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.