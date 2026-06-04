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Генсек ОПЕК заявил о замедлении роста спроса на нефть - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:48 04.06.2026 (обновлено: 16:08 04.06.2026)
Генсек ОПЕК заявил о замедлении роста спроса на нефть

Генсек ОПЕК заявил о незначительном замедлении роста спроса на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил о незначительном замедлении роста спроса на нефть на фоне ближневосточного конфликта.
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. ОПЕК наблюдает замедление роста спроса на нефть на фоне ближневосточного конфликта, однако оно незначительное, заявил генсек организации Хайсам аль-Гайс на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«
"Сейчас у нас на Ближнем Востоке проблема, в Ормузском проливе... Да, мы наблюдаем некоторое замедление роста спроса на нефть по сравнению с нашим прогнозом последних двух месяцев, но не существенное снижение," - сказал аль-Гайс на сессии "Глобальные энергосистемы: как мировой сектор энергетики реагирует на вызовы и риски".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаОПЕКВ миреНефтьБлижний ВостокОрмузский пролив
 
 
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