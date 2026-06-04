Генсек ОПЕК заявил о замедлении роста спроса на нефть

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. ОПЕК наблюдает замедление роста спроса на нефть на фоне ближневосточного конфликта, однако оно незначительное, заявил генсек организации Хайсам аль-Гайс на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).