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Глава МВД ФРГ высказался за ограничение на защиту для украинцев - РИА Новости, 04.06.2026
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14:13 04.06.2026
Глава МВД ФРГ высказался за ограничение на защиту для украинцев

Добриндт поддержал прекращение статуса защиты для украинцев призывного возраста

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выступил за прекращение автоматического предоставления статуса защиты в ЕС для украинских мужчин призывного возраста.
  • Добриндт заявил, что для лиц призывного возраста может быть введена индивидуальная проверка вместо автоматического применения Директивы о массовом притоке.
БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выступил за прекращение автоматического предоставления статуса защиты в ЕС для украинских мужчин призывного возраста.
Ранее издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что в Евросоюзе обсуждается возможность ограничения доступа к режиму временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Сейчас в отношении украинских беженцев действует Директива ЕС о массовом притоке.
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"Сегодня также будет обсуждаться вопрос о том, как нам поступить с Директивой о массовом притоке. По этому поводу есть самые разные мнения, но мы будем двигаться в том направлении, что продление Директивы о массовом притоке возможно, однако на измененных условиях, чтобы лица призывного возраста больше не подпадали под действие этой Директивы. Для всех остальных мы можем представить продление Директивы о массовом притоке", - заявил Добриндт на встрече министров внутренних дел в Люксембурге. Трансляцию вел телеканал Welt.
Он заявил, что эту дискуссию планируется провести в кругу коллег, и выразил уверенность, что она будет двигаться именно в таком направлении, "даже если детали еще не до конца согласованы".
"Я считаю, что можно пойти по пути, когда в отношении лиц призывного возраста будет проводиться индивидуальная проверка, а не автоматически применяться Директива о массовом притоке, которая как раз исключает такую индивидуальную проверку", - пояснил он.
По словам Добриндта, это не исключает, что в подобных случаях может применяться обычная процедура предоставления убежища.
В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года. Ожидается, что Еврокомиссия представит свои предложения в ближайшие недели.
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