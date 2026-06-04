Глава МВД ФРГ высказался за ограничение на защиту для украинцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выступил за прекращение автоматического предоставления статуса защиты в ЕС для украинских мужчин призывного возраста.

Добриндт заявил, что для лиц призывного возраста может быть введена индивидуальная проверка вместо автоматического применения Директивы о массовом притоке.

БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт выступил за прекращение автоматического предоставления статуса защиты в ЕС для украинских мужчин призывного возраста.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что в Евросоюзе обсуждается возможность ограничения доступа к режиму временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Сейчас в отношении украинских беженцев действует Директива ЕС о массовом притоке.

"Сегодня также будет обсуждаться вопрос о том, как нам поступить с Директивой о массовом притоке. По этому поводу есть самые разные мнения, но мы будем двигаться в том направлении, что продление Директивы о массовом притоке возможно, однако на измененных условиях, чтобы лица призывного возраста больше не подпадали под действие этой Директивы. Для всех остальных мы можем представить продление Директивы о массовом притоке", - заявил Добриндт на встрече министров внутренних дел в Люксембурге . Трансляцию вел телеканал Welt

Он заявил, что эту дискуссию планируется провести в кругу коллег, и выразил уверенность, что она будет двигаться именно в таком направлении, "даже если детали еще не до конца согласованы".

"Я считаю, что можно пойти по пути, когда в отношении лиц призывного возраста будет проводиться индивидуальная проверка, а не автоматически применяться Директива о массовом притоке, которая как раз исключает такую индивидуальную проверку", - пояснил он.

По словам Добриндта, это не исключает, что в подобных случаях может применяться обычная процедура предоставления убежища.