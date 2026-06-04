Два новых музея планируется создать на "Дороге жизни" в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Два новых музея планируется создать в рамках модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни" в Ленобласти, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Дрозденко.

Он добавил, что в этом году начата масштабная реконструкция комплекса "Дорога жизни", куда включены реставрация, благоустройство и озеленение более 40 памятных объектов. Всего на эти цели планируется направить около 1 миллиарда рублей.