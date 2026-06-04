Два новых музея планируется создать на "Дороге жизни" в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Два новых музея планируется создать в рамках модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни" в Ленобласти, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Дрозденко.
"Проектируются два новых музея - "Штаб Ладожской военной флотилии" в Новой Ладоге и "Музей тыла" в Сомино. На "Дороге жизни" появится интерактивное выставочное пространство - филиал Национального центра "Россия", рассчитанный на молодежь. Весь проект планируем завершить к 100-летию Ленинградской области", - сказал Дрозденко.
Он добавил, что в этом году начата масштабная реконструкция комплекса "Дорога жизни", куда включены реставрация, благоустройство и озеленение более 40 памятных объектов. Всего на эти цели планируется направить около 1 миллиарда рублей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.