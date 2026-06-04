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Два новых музея планируется создать на "Дороге жизни" в Ленобласти - РИА Новости, 04.06.2026
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Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
23:26 04.06.2026
Два новых музея планируется создать на "Дороге жизни" в Ленобласти

Два музея будут созданы на "Дороге жизни" в Ленинградской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Дрозденко
Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Александр Дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Два новых музея планируется создать в рамках модернизации мемориально-ландшафтного комплекса "Дорога жизни" в Ленобласти, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Александр Дрозденко.
"Проектируются два новых музея - "Штаб Ладожской военной флотилии" в Новой Ладоге и "Музей тыла" в Сомино. На "Дороге жизни" появится интерактивное выставочное пространство - филиал Национального центра "Россия", рассчитанный на молодежь. Весь проект планируем завершить к 100-летию Ленинградской области", - сказал Дрозденко.
Он добавил, что в этом году начата масштабная реконструкция комплекса "Дорога жизни", куда включены реставрация, благоустройство и озеленение более 40 памятных объектов. Всего на эти цели планируется направить около 1 миллиарда рублей.
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