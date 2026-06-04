Мурашко оценил год сохраненной трудовой активности россиянина для экономики

«

"Сегодня, конечно, есть и наши расчеты, и зарубежные, насколько год сохраненной трудовой активности имеет значение для ВВП на одного занятого, и эти суммы по нашей стране составляют где-то порядка 2,7 миллиона рублей в год", - сказал министр на сессии ПМЭФ.