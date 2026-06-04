Мурашко оценил год сохраненной трудовой активности россиянина для экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Один год сохраненной трудовой активности человека стоит порядка 2,7 миллиона рублей для российской экономики.
- Снижение смертности трудоспособного населения дает прирост ВВП почти на 10% за 25 лет.
- Хронические неинфекционные заболевания обходятся стране в порядка 4% от ВВП, причем основная часть потерь связана не столько с лечением, сколько со снижением производительности.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Один год сохраненной трудовой активности человека стоит порядка 2,7 миллиона рублей для российской экономики, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
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"Сегодня, конечно, есть и наши расчеты, и зарубежные, насколько год сохраненной трудовой активности имеет значение для ВВП на одного занятого, и эти суммы по нашей стране составляют где-то порядка 2,7 миллиона рублей в год", - сказал министр на сессии ПМЭФ.
По его словам, снижение смертности трудоспособного населения дает прирост ВВП почти на 10% за 25 лет.
"Сегодняшние цифры, которые говорят, что хронические неинфекционные заболевания обходятся в стране нашей порядка 4% от ВВП, причем основная часть потерь связана не столько с лечением, сколько со снижением производительности и ряда других задач", - заключил министр.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.