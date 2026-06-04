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Мурашко назвал пять главных достижений в российском здравоохранении - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:44 04.06.2026
Мурашко назвал пять главных достижений в российском здравоохранении

Мурашко назвал снижение младенческой и детской смертности главными достижениями

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Младенческая смертность в России прогрессивно снижается и составляет 3,4 промилле.
  • Отмечается снижение детской смертности до 18 лет, в том числе от травматизма.
  • Среди достижений в здравоохранении также улучшение инфраструктуры и ориентированность на перинатальную помощь.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Снижение младенческой и детской смертности, улучшение инфраструктуры, ориентированность на перинатальную помощь являются главными достижениями в российском здравоохранении, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
"Младенческая смертность, которая прогрессивно снижается. В этом году это уже 3,4 промилле. Это первый такой значимый результат", - сказал Мурашко журналистам на ПМЭФ, отвечая на вопрос о достижениях в здравоохранении.
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Он добавил, что также одно из достижений - это снижение детской смертности до 18 лет, в том числе от травматизма.
"Третье – это здоровье детей. В первую очередь мы обращаем внимание на ожирение. И в третьем же показателе такие достижения – это хороший охват вакцинацией, диспансеризацией", - отметил министр.
По его словам, еще одним достижением в здравоохранении является улучшение инфраструктуры.
"И, наверное, из еще таких глобальных и значимых результатов, которые сегодня можно озвучить, - это ориентированность на перинатальную помощь", - заключил Мурашко.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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