Мурашко назвал пять главных достижений в российском здравоохранении

Краткий пересказ от РИА ИИ Младенческая смертность в России прогрессивно снижается и составляет 3,4 промилле.

Отмечается снижение детской смертности до 18 лет, в том числе от травматизма.

Среди достижений в здравоохранении также улучшение инфраструктуры и ориентированность на перинатальную помощь.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Снижение младенческой и детской смертности, улучшение инфраструктуры, ориентированность на перинатальную помощь являются главными достижениями в российском здравоохранении, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Младенческая смертность, которая прогрессивно снижается. В этом году это уже 3,4 промилле. Это первый такой значимый результат", - сказал Мурашко журналистам на ПМЭФ, отвечая на вопрос о достижениях в здравоохранении.

Он добавил, что также одно из достижений - это снижение детской смертности до 18 лет, в том числе от травматизма.

"Третье – это здоровье детей. В первую очередь мы обращаем внимание на ожирение. И в третьем же показателе такие достижения – это хороший охват вакцинацией, диспансеризацией", - отметил министр.

По его словам, еще одним достижением в здравоохранении является улучшение инфраструктуры.

"И, наверное, из еще таких глобальных и значимых результатов, которые сегодня можно озвучить, - это ориентированность на перинатальную помощь", - заключил Мурашко.