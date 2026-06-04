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Мурашко рассказал о снижении детской смертности в России - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:12 04.06.2026
Мурашко рассказал о снижении детской смертности в России

Мурашко: в России наблюдается снижение детской смертности до 18 лет

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Михаил Мурашко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России наблюдается снижение детской смертности до 18 лет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Снижение детской смертности до 18 лет наблюдается в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Это снижение и вообще детской смертности до 18 лет, в том числе от травматизма. Потому что показатели смертности – это всегда исчисляемые, четкие, понятные результаты", - сказал Мурашко журналистам на ПМЭФ, отвечая на вопрос о достижениях в здравоохранении.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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