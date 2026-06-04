Мурашко рассказал о снижении детской смертности в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Снижение детской смертности до 18 лет наблюдается в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.