Мурашко рассказал о снижении детской смертности в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России наблюдается снижение детской смертности до 18 лет.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Снижение детской смертности до 18 лет наблюдается в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Это снижение и вообще детской смертности до 18 лет, в том числе от травматизма. Потому что показатели смертности – это всегда исчисляемые, четкие, понятные результаты", - сказал Мурашко журналистам на ПМЭФ, отвечая на вопрос о достижениях в здравоохранении.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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