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Милитаризация Молдавии продолжается, заявила Захарова - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:40 04.06.2026
Милитаризация Молдавии продолжается, заявила Захарова

Захарова: Молдавию вгоняют в милитаристскую кабалу

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги Молдовы и ЕС на правительственном здании в Кишиневе
Флаги Молдовы и ЕС на правительственном здании в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги Молдовы и ЕС на правительственном здании в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные Молдавии приняли участие в совместных учениях Danubian Whisper-2026, которые проходили в Румынии.
  • По словам Захаровой, Кишинев продолжают вгонять в милитаристскую кабалу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Продолжается милитаризация Молдавии, ее военные приняли участие в учениях в Румынии, заявила на брифинге на полях ПМЭФ-2026 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Минобороны Молдавии 22 мая сообщило, что военные страны приняли участие в совместных учениях Danubian Whisper-2026, которые проходили в Румынии. Выполнялись специальные задачи по полевому ориентированию и тактической координации. Парламент Молдавии в 2025 году утвердил стратегию нацобороны до 2034 года, предполагающую тесное партнерство с НАТО и увеличение военных расходов до 1% ВВП к 2030 году.
"Продолжается милитаризация доброй, трудолюбивой, работящей Молдавии. Вот сейчас ее вгоняют в эту кабалу", - заявила Захарова.
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ПМЭФ-2026В миреМолдавияРумынияРоссияМария ЗахароваВасилий ТарлевНАТО
 
 
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