Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные Молдавии приняли участие в совместных учениях Danubian Whisper-2026, которые проходили в Румынии.
- По словам Захаровой, Кишинев продолжают вгонять в милитаристскую кабалу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Продолжается милитаризация Молдавии, ее военные приняли участие в учениях в Румынии, заявила на брифинге на полях ПМЭФ-2026 официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Минобороны Молдавии 22 мая сообщило, что военные страны приняли участие в совместных учениях Danubian Whisper-2026, которые проходили в Румынии. Выполнялись специальные задачи по полевому ориентированию и тактической координации. Парламент Молдавии в 2025 году утвердил стратегию нацобороны до 2034 года, предполагающую тесное партнерство с НАТО и увеличение военных расходов до 1% ВВП к 2030 году.
"Продолжается милитаризация доброй, трудолюбивой, работящей Молдавии. Вот сейчас ее вгоняют в эту кабалу", - заявила Захарова.
Экс-премьер Молдавии Василий Тарлев в четверг заявил в интервью РИА Новости, что курс властей на евроинтеграцию не соответствует интересам народа Молдавии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Додон рассказал, чем обернется выход Молдавии из СНГ
3 июня, 12:01