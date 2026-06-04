ЕСПЧ может остановить преследование оппозиции в Молдавии, заявила Таубер

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейский суд по правам человека может остановить судебное преследование оппозиции в Молдавии при рассмотрении жалоб, но экс-депутат Марина Таубер не уверена, что ЕСПЧ захочет это сделать.

Защита главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул обратилась в ЕСПЧ из-за ее содержания под стражей.

Суд Кишинева приговорил Марину Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор» и вмешательстве в правосудие, однако она была оправдана по обвинению во вмешательстве в дела правосудия.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Европейский суд по правам человека может остановить судебное преследование оппозиции в Молдавии при рассмотрении ее жалоб на приговоры молдавских судов, но не факт, что захочет, заявила РИА Новости экс-депутат парламента страны Марина Таубер.

Ранее в ЕСПЧ обратилась защита главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул из-за ее содержания под стражей.

"Могут. Вопрос, захотят ли", - сказала Таубер на полях ПМЭФ, оценивая возможность ЕСПЧ помочь преследуемой в Молдавии оппозиции.

Она добавила, что в любом случае нужно продолжать оспаривание приговоров, чтобы создать прецедент борьбы за права.

"Эти процессы будут пересматриваться, потому что они шиты белыми нитками. Там нет никакой юриспруденции. Юристы из Молдавии, Америки России - все прекрасно понимают, что это чисто политические дела", - уверена Таубер.

Суд Кишинева 30 сентября приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. При этом она была оправдана в связи с обвинением во вмешательстве в дела правосудия. Приговор оспорила и сторона защиты, и прокуратура. Последняя требует ужесточения приговора. Апелляционная палата Кишинева должна вынести решение 5 июня.