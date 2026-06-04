ЕСПЧ может остановить преследование оппозиции в Молдавии, заявила Таубер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейский суд по правам человека может остановить судебное преследование оппозиции в Молдавии при рассмотрении жалоб, но экс-депутат Марина Таубер не уверена, что ЕСПЧ захочет это сделать.
- Защита главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул обратилась в ЕСПЧ из-за ее содержания под стражей.
- Суд Кишинева приговорил Марину Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии «Шор» и вмешательстве в правосудие, однако она была оправдана по обвинению во вмешательстве в дела правосудия.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Европейский суд по правам человека может остановить судебное преследование оппозиции в Молдавии при рассмотрении ее жалоб на приговоры молдавских судов, но не факт, что захочет, заявила РИА Новости экс-депутат парламента страны Марина Таубер.
Ранее в ЕСПЧ обратилась защита главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул из-за ее содержания под стражей.
Она добавила, что в любом случае нужно продолжать оспаривание приговоров, чтобы создать прецедент борьбы за права.
Суд Кишинева 30 сентября приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. При этом она была оправдана в связи с обвинением во вмешательстве в дела правосудия. Приговор оспорила и сторона защиты, и прокуратура. Последняя требует ужесточения приговора. Апелляционная палата Кишинева должна вынести решение 5 июня.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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