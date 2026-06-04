Силы ПВО сбили 601 украинский БПЛА и два снаряда Vampire ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 601 беспилотник ВСУ.
- Также были сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и два реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire».
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 601 беспилотник и два реактивных снаряда Vampire ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня "Vampire" чешского производства и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
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