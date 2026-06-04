Мишустин подписал постановление о поощрении победителей Сурдлимпиады

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин подписал постановление о поощрении победителей и призеров летних Сурдлимпийских игр 2025 года в Токио, а также их тренеров и специалистов сборных команд.
- За каждую золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную — по 2,5 млн, за бронзовую — по 1,7 млн.
- Российские сурдлимпийцы завоевали 29 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о поощрении победителей и призеров летних Сурдлимпийских игр 2025 года в Токио, а также их тренеров и специалистов сборных команд, сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в Telegram-канале.
Отмечается, что за каждую золотую медаль спортсмены получат по 4 миллиона рублей, за серебряную - по 2,5 млн, за бронзовую - по 1,7 млн.
"Для тренеров и специалистов также предусмотрены денежные вознаграждения, размер которых будет рассчитываться исходя из штата команды и количества медалей, завоеванных их спортсменами", - написал Дегтярев.
Летние Сурдлимпийские игры проходили в ноябре 2025 года в Токио. Российские сурдлимпийцы завоевали 29 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые медали. Спортсмены выступили в дисциплинах "легкая атлетика", "бадминтон", "велосипедный спорт-шоссе", "велосипедный спорт-маунтинбайк", "гольф", "дзюдо", "каратэ", "плавание", "настольный теннис", "вольная борьба" и "греко-римская борьба".