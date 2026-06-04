Проект интегрированной АЭС в Узбекистане не имеет аналогов, заявил Мирзиеев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирзиеев заявил, что проект интегрированной АЭС в Узбекистане не имеет аналогов в мире.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Проект интегрированной АЭС в Узбекистане не имеет аналогов в мире, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев.
Президент России Владимир Путин и Мирзиеев приняли участие в церемонии запуска строительства "Росатомом" первой АЭС в Узбекистане.
"Важно отметить, что этот проект не имеет аналогов, как уже отметил Владимир Владимирович (Путин - ред.), в мире", - сказал Мирзиеев в ходе церемонии.
По его словам, проект АЭС объединяет последние достижения в области маломодульной атомной генерации и крупной базовой энергетики.