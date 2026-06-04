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Проект интегрированной АЭС в Узбекистане не имеет аналогов, заявил Мирзиеев - РИА Новости, 04.06.2026
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23:11 04.06.2026
Проект интегрированной АЭС в Узбекистане не имеет аналогов, заявил Мирзиеев

Мирзиеев: проект интегрированной АЭС в Узбекистане не имеет аналогов в мире

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирзиеев заявил, что проект интегрированной АЭС в Узбекистане не имеет аналогов в мире.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Проект интегрированной АЭС в Узбекистане не имеет аналогов в мире, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев.
Президент России Владимир Путин и Мирзиеев приняли участие в церемонии запуска строительства "Росатомом" первой АЭС в Узбекистане.
"Важно отметить, что этот проект не имеет аналогов, как уже отметил Владимир Владимирович (Путин - ред.), в мире", - сказал Мирзиеев в ходе церемонии.
По его словам, проект АЭС объединяет последние достижения в области маломодульной атомной генерации и крупной базовой энергетики.
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