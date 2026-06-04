Проект интегрированной АЭС в Узбекистане не имеет аналогов, заявил Мирзиеев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Проект интегрированной АЭС в Узбекистане не имеет аналогов в мире, заявил президент республики Шавкат Мирзиеев.

"Важно отметить, что этот проект не имеет аналогов, как уже отметил Владимир Владимирович (Путин - ред.), в мире", - сказал Мирзиеев в ходе церемонии.