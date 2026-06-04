Минфин думает над ценой отсечения на нефть, рассказал Силуанов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Минфин России на перспективу думает над ценой отсечения на нефть в бюджетном правиле, поскольку ее очевидно нужно корректировать в меньшую сторону, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Мы в этом году не стали менять цену отсечки, а на перспективу думаем. То, что ее надо корректировать в меньшую сторону - очевидно", - сказал министр.