Отношения с Азербайджаном вернулись к нормальному ритму, заявил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Галузин заявил, что отношения России и Азербайджана вернулись к нормальному ритму.
- По его словам, российско-азербайджанские отношения имеют хорошие перспективы по многим направлениям.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана вернулись к нормальному ритму, у них есть большие перспективы, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
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"Круглый стол продемонстрировал, что российско-азербайджанские отношения возвратились к нормальному динамичному позитивному ритму. Они имеют очень хорошие перспективы по очень многим направлениям, по сути, по всем", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ по итогам сессии "Россия-Азербайджан".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.