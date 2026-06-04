Отношения с Азербайджаном вернулись к нормальному ритму, заявил МИД

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"Круглый стол продемонстрировал, что российско-азербайджанские отношения возвратились к нормальному динамичному позитивному ритму. Они имеют очень хорошие перспективы по очень многим направлениям, по сути, по всем", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ по итогам сессии "Россия-Азербайджан".