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Отношения с Азербайджаном вернулись к нормальному ритму, заявил МИД - РИА Новости, 04.06.2026
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16:44 04.06.2026
Отношения с Азербайджаном вернулись к нормальному ритму, заявил МИД

Замглавы МИД Галузин: отношения РФ и Азербайджана вернулись к нормальному ритму

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Галузин заявил, что отношения России и Азербайджана вернулись к нормальному ритму.
  • По его словам, российско-азербайджанские отношения имеют хорошие перспективы по многим направлениям.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Отношения России и Азербайджана вернулись к нормальному ритму, у них есть большие перспективы, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«
"Круглый стол продемонстрировал, что российско-азербайджанские отношения возвратились к нормальному динамичному позитивному ритму. Они имеют очень хорошие перспективы по очень многим направлениям, по сути, по всем", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ по итогам сессии "Россия-Азербайджан".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026РоссияАзербайджанМихаил ГалузинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Политика
 
 
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