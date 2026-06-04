В МИД надеются, что новый генсек ООН сделает выводы из ошибок Гутерриша

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новый генсекретарь ООН должен сделать выводы из ошибок своего предшественника.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия надеется, что новый генсекретарь ООН сделает выводы из ошибок предшественника, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Реалистично говоря, Антониу Гутерреш уже фактически "на выходе" из своего кабинета, до конца года в ООН должен появиться новый генсекретарь. Хочется надеяться, что он сделает выводы из ошибок предшественника. Мы продолжим этого добиваться", - говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.