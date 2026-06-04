Россия отслеживает действия Японии по ремилитаризации, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия внимательно отслеживает действия Японии по ускоренной ремилитаризации.

Москва через дипломатические каналы указывает Токио на пагубность такой линии.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия внимательно отслеживает действия Японии по ускоренной ремилитаризации и указывает по дипломатическим каналам на пагубность такой линии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы действительно самым внимательным образом отслеживаем действия Японии по ускоренной ремилитаризации... Это, конечно, подрывает усилия по обеспечению устойчивого мира и безопасности и развития в Азии . Поэтому продолжим по дипломатическим каналам, в публичной сфере выводить Токио на понимание пагубности указанной линии", - сказала Захарова на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.

Среди признаков ремилитаризации Захарова назвала расширение ее военно-технического сотрудничества и учебно-тренировочной активности со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Она добавила, что Россия наблюдает целенаправленные шаги по "сколачиванию узкоблоковых квазиальянсов", которые имеют антикитайскую и антироссийскую направленность.

"Появление этих блоков лишь только повышает градус региональной напряженности и создает конфликтный потенциал там, где, собственно говоря, его не было, или дает возможности для разжигания имеющихся противоречий", - сказала Захарова.