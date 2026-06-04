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МИД: Россия не получила внятного ответа от Армении, куда та движется - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:25 04.06.2026 (обновлено: 12:51 04.06.2026)
МИД: Россия не получила внятного ответа от Армении, куда та движется

Захарова: Россия не получила ответа от Армении о том, куда движется страна

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Россия не получила внятного ответа от Армении о том, куда движется страна и как она будет выполнять свои обязательства в рамках различных организаций.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия не получила внятного ответа от Армении о том, куда движется страна и как она будет выполнять свои обязательства в рамках различных организаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который проходит на ПМЭФ.
"У российской стороны… возникли законные вопросы, а куда же движется Армения...? Как она собирается выполнять свои обязательства в рамках существующих организаций...? Никакого внятного ответа мы не получили до сих пор на эти вопросы", - сообщила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026РоссияАрменияМария Захарова
 
 
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