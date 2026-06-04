МИД: Россия не получила внятного ответа от Армении, куда та движется

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия не получила внятного ответа от Армении о том, куда движется страна и как она будет выполнять свои обязательства в рамках различных организаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который проходит на ПМЭФ.