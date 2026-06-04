МИД: Россия не получила внятного ответа от Армении, куда та движется

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Россия не получила внятного ответа от Армении о том, куда движется страна и как она будет выполнять свои обязательства в рамках различных организаций.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Россия не получила внятного ответа от Армении о том, куда движется страна и как она будет выполнять свои обязательства в рамках различных организаций, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который проходит на ПМЭФ.
"У российской стороны… возникли законные вопросы, а куда же движется Армения...? Как она собирается выполнять свои обязательства в рамках существующих организаций...? Никакого внятного ответа мы не получили до сих пор на эти вопросы", - сообщила она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.