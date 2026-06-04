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Россия не собирается оплачивать дорогу Армении в ЕС, заявила Захарова - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:24 04.06.2026 (обновлено: 12:30 04.06.2026)
Россия не собирается оплачивать дорогу Армении в ЕС, заявила Захарова

Захарова: Россия не собирается оплачивать дорогу Армении в ЕС

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМария Захарова на ПМЭФ- 2026
Мария Захарова на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Захарова на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Россия не собирается оплачивать путь Армении в Евросоюз.
  • По словам Захаровой, ЕС проводит враждебную линию в отношении России и других стран мира, а также финансирует киевских террористов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия не собирается оплачивать дорогу Армении в Евросоюз, который поддерживает киевских террористов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Подход армянского руководства, при котором в Ереване собираются сидеть на двух стульях, не устраивает никого. И уж тем более, мы не собираемся оплачивать дорогу в Европейский союз", - сказала Захарова на брифинге, который проходит "на полях" ПМЭФ-2026.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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Она подчеркнула, что ЕС проводит в отношении и нашей страны, и других стран мира откровенно враждебную линию и поддерживает киевских террористов. "И не просто поддерживает, а их финансирует", - добавила Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияВ миреАрменияЕвросоюзЕреванМария Захарова
 
 
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