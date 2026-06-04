Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Россия не собирается оплачивать путь Армении в Евросоюз.
- По словам Захаровой, ЕС проводит враждебную линию в отношении России и других стран мира, а также финансирует киевских террористов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия не собирается оплачивать дорогу Армении в Евросоюз, который поддерживает киевских террористов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что ЕС проводит в отношении и нашей страны, и других стран мира откровенно враждебную линию и поддерживает киевских террористов. "И не просто поддерживает, а их финансирует", - добавила Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.