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В МИД осудили попытки США подстегнуть гонку вооружений в АТР - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:24 04.06.2026
В МИД осудили попытки США подстегнуть гонку вооружений в АТР

МИД: Россия осуждает попытки США подстегнуть гонку вооружений в АТР

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия осуждает попытки США подстегнуть гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
  • По словам Марии Захаровой, действия США создают риски дестабилизации сложившегося порядка и архитектуры безопасности в АТР.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. РФ осуждает попытки США подстегнуть гонку вооружений в регионе АТР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы, конечно, осуждаем настойчивые попытки США чужими руками подстегнуть гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказала Захарова на брифинге, который проходит "на полях" ПМЭФ-2026.
По ее словам, это не только создает риски дестабилизации сложившегося асеаноцентричного порядка и архитектуры безопасности на этом пространстве, но и грозит обернуться дополнительными раздельными линиями. "Что самое главное - их туда никто не звал", - добавила она.
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ПМЭФ-2026В миреРоссияСШААТРМария Захарова
 
 
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