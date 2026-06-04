В МИД осудили попытки США подстегнуть гонку вооружений в АТР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия осуждает попытки США подстегнуть гонку вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
- По словам Марии Захаровой, действия США создают риски дестабилизации сложившегося порядка и архитектуры безопасности в АТР.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. РФ осуждает попытки США подстегнуть гонку вооружений в регионе АТР, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, это не только создает риски дестабилизации сложившегося асеаноцентричного порядка и архитектуры безопасности на этом пространстве, но и грозит обернуться дополнительными раздельными линиями. "Что самое главное - их туда никто не звал", - добавила она.
Шойгу не исключил появления в АТР ядерного оружия
28 мая, 16:53