Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что Запад рассматривает жителей Украины как подопытных кроликов и испытывает в стране военную продукцию без сертификатов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Запад рассматривает жителей Украины как подопытных кроликов, испытывая в стране военную продукцию без сертификатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который проходит на ПМЭФ.
"Сейчас на Украине действительно Запад рассматривает население этой страны, как подопытных кроликов. Они применяют технологии не то, что без какой-то сертификации, а с прямым пониманием, что любая сертификация будет возможна по итогам проведения экспериментов на украинцах или с участием украинцев", - сказал она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.