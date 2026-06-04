В МИД заявили, что Запад рассматривает украинцев как подопытных кроликов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Запад рассматривает жителей Украины как подопытных кроликов, испытывая в стране военную продукцию без сертификатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который проходит на ПМЭФ.