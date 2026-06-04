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В МИД заявили, что Запад рассматривает украинцев как подопытных кроликов - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:36 04.06.2026 (обновлено: 11:42 04.06.2026)
В МИД заявили, что Запад рассматривает украинцев как подопытных кроликов

МИД: Запад рассматривает жителей Украины как подопытных кроликов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что Запад рассматривает жителей Украины как подопытных кроликов и испытывает в стране военную продукцию без сертификатов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Запад рассматривает жителей Украины как подопытных кроликов, испытывая в стране военную продукцию без сертификатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, который проходит на ПМЭФ.
"Сейчас на Украине действительно Запад рассматривает население этой страны, как подопытных кроликов. Они применяют технологии не то, что без какой-то сертификации, а с прямым пониманием, что любая сертификация будет возможна по итогам проведения экспериментов на украинцах или с участием украинцев", - сказал она.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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"Надоели глупые игры". На Западе предупредили, что теперь будет с Украиной
2 июня, 05:28
 
ПМЭФ-2026РоссияУкраинаВ миреМария Захарова
 
 
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