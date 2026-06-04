Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о прямой ответственности киевского режима за геноцид жителей Курской области.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Киевский режим несет прямую ответственность за геноцид жителей Курской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим несет прямую ответственность за геноцид мирного населения Курской области в нарушение всех норм международного гуманитарного права, морали, обычаев ведения войны и вообще норм человечности", - сказала Захарова на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.