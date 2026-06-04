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В МИД заявили, что киевский режим ответственен за геноцид в Курской области - РИА Новости, 04.06.2026
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11:27 04.06.2026 (обновлено: 11:32 04.06.2026)
В МИД заявили, что киевский режим ответственен за геноцид в Курской области

МИД: киевский режим несет прямую ответственость за геноцид в Курской области

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о прямой ответственности киевского режима за геноцид жителей Курской области.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Киевский режим несет прямую ответственность за геноцид жителей Курской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Киевский режим несет прямую ответственность за геноцид мирного населения Курской области в нарушение всех норм международного гуманитарного права, морали, обычаев ведения войны и вообще норм человечности", - сказала Захарова на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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