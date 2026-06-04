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МИД: США побуждают Зеленского действовать по итогам переговоров в Анкоридже - РИА Новости, 04.06.2026
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10:58 04.06.2026 (обновлено: 11:44 04.06.2026)
МИД: США побуждают Зеленского действовать по итогам переговоров в Анкоридже

МИД: США пытаются побудить Зеленского действовать в русле пониманий Анкориджа

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что США работают над тем, чтобы побудить Владимира Зеленского действовать в русле пониманий, достигнутых в Анкоридже.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. США работают над тем, чтобы побудить Владимира Зеленского действовать в русле пониманий, достигнутых в Анкоридже, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы считаем, что эти взаимные понимания (достигнутые в Анкоридже - ред.) могут стать основой для долгосрочного, справедливого урегулирования конфликта путем устранения его первопричин", - отметил дипломат.
"Насколько мы понимаем, США держат свое слово в том плане, что ведут работу с тем, чтобы побудить Зеленского действовать в русле этих взаимных пониманий", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошли в Анкоридже 15 августа 2025 года. Лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта.
Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026СШАРоссияВладимир ЗеленскийМихаил ГалузинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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