МИД: США побуждают Зеленского действовать по итогам переговоров в Анкоридже

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что США работают над тем, чтобы побудить Владимира Зеленского действовать в русле пониманий, достигнутых в Анкоридже.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. США работают над тем, чтобы побудить Владимира Зеленского действовать в русле пониманий, достигнутых в Анкоридже, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы считаем, что эти взаимные понимания (достигнутые в Анкоридже - ред.) могут стать основой для долгосрочного, справедливого урегулирования конфликта путем устранения его первопричин", - отметил дипломат.
"Насколько мы понимаем, США держат свое слово в том плане, что ведут работу с тем, чтобы побудить Зеленского действовать в русле этих взаимных пониманий", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прошли в Анкоридже 15 августа 2025 года. Лидеры обсудили пути урегулирования украинского конфликта.
Петербургский международный экономический форум в 2026 году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.