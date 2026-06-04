МИД: США побуждают Зеленского действовать по итогам переговоров в Анкоридже

Краткий пересказ от РИА ИИ Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что США работают над тем, чтобы побудить Владимира Зеленского действовать в русле пониманий, достигнутых в Анкоридже.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. США работают над тем, чтобы побудить Владимира Зеленского действовать в русле пониманий, достигнутых в Анкоридже, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Мы считаем, что эти взаимные понимания (достигнутые в Анкоридже - ред.) могут стать основой для долгосрочного, справедливого урегулирования конфликта путем устранения его первопричин", - отметил дипломат.

"Насколько мы понимаем, США держат свое слово в том плане, что ведут работу с тем, чтобы побудить Зеленского действовать в русле этих взаимных пониманий", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.