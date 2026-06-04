МИД: Россия будет решать вопрос восполнения ограниченной продукции Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профильные российские органы будут решать вопрос о восполнении ограниченной армянской продукции.
- Заявление было сделано заместителем главы МИД РФ Михаилом Галузиным на Петербургском международном экономическом форуме.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Профильные российские органы будут решать вопрос о восполнении ограниченной армянской продукции, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Надо ли восполнять эти выпадающие объемы и как их восполнять - это дело профильных российских правительственных органов", - сказал Галузин журналистам на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.