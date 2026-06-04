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МИД объяснил решение об ограничениях продукции из Армении - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:52 04.06.2026 (обновлено: 11:06 04.06.2026)
МИД объяснил решение об ограничениях продукции из Армении

МИД: Россия ограничила ввоз продукции Армении из-за фитосанитарных норм

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости
Здание МИД России
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ограничила ввоз продукции Армении из-за фитосанитарных норм, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия ограничила ввоз продукции Армении из-за фитосанитарных норм, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Это решение наших профильных органов, обусловленное необходимостью соблюдения известных фитосанитарных правил ввоза определенного вида продукции в Россию", - сказал Галузин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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