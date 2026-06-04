МИД объяснил решение об ограничениях продукции из Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия ограничила ввоз продукции Армении из-за фитосанитарных норм, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия ограничила ввоз продукции Армении из-за фитосанитарных норм, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Это решение наших профильных органов, обусловленное необходимостью соблюдения известных фитосанитарных правил ввоза определенного вида продукции в Россию", - сказал Галузин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЭФ.