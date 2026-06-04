МИД: если у Европы будут конструктивные идеи по Украине, их надо высказать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не закрывается от диалога с Европой.
- По словам Михаила Галузина, если у Европы будут конструктивные идеи по Украине, она должна их высказать, и тогда Россия рассмотрит, насколько эти идеи стоят внимания.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Если у Европы будут конструктивные идеи по Украине, она должна их высказать, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы не закрываемся от диалога. Если у Европа будет какие-то конструктивные и здравые идеи, тогда Европа должна их высказать, предложить, тогда мы будем смотреть, насколько эти идеи стоят внимания. Пока никаких признаков того, что Европа способна выдвинуть какие-то здравые идеи, не просматривается", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.