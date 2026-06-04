Европа никак не фигурирует в теме переговоров по Украине, заявили в МИД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Европа никак не фигурирует в теме переговоров по Украине из-за своей враждебной по отношению к России позиции, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Европа во всей этой схеме, о которой я говорил, не фигурирует никак. Не фигурирует именно в силу своей враждебной, деструктивной позиции в отношении России", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.