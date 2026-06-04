МИД: США сохраняют настрой на содействие по урегулированию на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США сохраняют настрой на оказание содействия по поиску путей урегулирования на Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
- Американская администрация сохраняет настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования путем трехсторонних переговоров, несмотря на занятость переговорщиков ближневосточным кризисом, отметил Галузин на полях ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. США сохраняют настрой на оказание содействия по поиску путей вокруг урегулирования на Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"При всей занятости американских переговорщиков сегодня преимущественно ближневосточным кризисом американская администрация сохраняет настрой на оказание содействия поиску политико-дипломатического урегулирования путем трехсторонних переговоров. Мы это видим, мы это ценим", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.