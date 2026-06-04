МИД: США сохраняют настрой на содействие по урегулированию на Украине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. США сохраняют настрой на оказание содействия по поиску путей вокруг урегулирования на Украине, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"При всей занятости американских переговорщиков сегодня преимущественно ближневосточным кризисом американская администрация сохраняет настрой на оказание содействия поиску политико-дипломатического урегулирования путем трехсторонних переговоров. Мы это видим, мы это ценим", - сказал он журналистам на полях ПМЭФ.