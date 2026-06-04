МИД призвал ООН обратить внимание на удар ВСУ по Старобельску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что ООН должна обратить внимание на удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске в свете Международного дня невинных детей — жертв конфликтов.
- Заявление было сделано на брифинге «на полях» Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. ООН должна обратить внимание на удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске в свете Международного дня невинных детей - жертв конфликтов, учрежденного Всемирной организацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот сейчас должна проснуться Организация Объединенных Наций, ее секретариат. Сегодня не суббота и не воскресенье. Сегодня рабочий день. Эта структура сумеет найти в себе силы и сказать о том, что накануне 4 июня, этого самого международного дня, когда вспоминают детей, которые стали жертвами вооруженных конфликтов, они вспомнят о тех детях, которые были убиты в Старобельске", - сказала она в ходе брифинга, который проходит "на полях" ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.