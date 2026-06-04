МИД призвал ООН обратить внимание на удар ВСУ по Старобельску

"Вот сейчас должна проснуться Организация Объединенных Наций, ее секретариат. Сегодня не суббота и не воскресенье. Сегодня рабочий день. Эта структура сумеет найти в себе силы и сказать о том, что накануне 4 июня, этого самого международного дня, когда вспоминают детей, которые стали жертвами вооруженных конфликтов, они вспомнят о тех детях, которые были убиты в Старобельске", - сказала она в ходе брифинга, который проходит "на полях" ПМЭФ.