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МИД призвал ООН обратить внимание на удар ВСУ по Старобельску - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:42 04.06.2026
МИД призвал ООН обратить внимание на удар ВСУ по Старобельску

МИД РФ призвал ООН обратить внимание на удар ВСУ по Старобельску

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что ООН должна обратить внимание на удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске в свете Международного дня невинных детей — жертв конфликтов.
  • Заявление было сделано на брифинге «на полях» Петербургского международного экономического форума, который проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. ООН должна обратить внимание на удар ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске в свете Международного дня невинных детей - жертв конфликтов, учрежденного Всемирной организацией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вот сейчас должна проснуться Организация Объединенных Наций, ее секретариат. Сегодня не суббота и не воскресенье. Сегодня рабочий день. Эта структура сумеет найти в себе силы и сказать о том, что накануне 4 июня, этого самого международного дня, когда вспоминают детей, которые стали жертвами вооруженных конфликтов, они вспомнят о тех детях, которые были убиты в Старобельске", - сказала она в ходе брифинга, который проходит "на полях" ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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3 июня, 20:13
 
ПМЭФ-2026В миреРоссияСтаробельскМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныООНУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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